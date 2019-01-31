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НБУ: рост экономики в 2019 году несколько замедлится

НБУ: рост экономики в 2019 году несколько замедлится

Киев  •  УНН

 • 7346 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. После ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"За прошлый год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%, согласно последним оценкам Национального банка. Однако в 2019 году, как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП замедлится до 2,5%", - указали в НБУ.

Как пояснили в регуляторе, это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции к цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году.

"Кроме того, ожидается снижение урожая зерновых после рекорда, который сделал сельское хозяйство основным драйвером экономического роста в 2018 году. Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире", - добавили в НБУ.

Ключевым двигателем экономического роста, как отмечается, останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

"Инвестиционная активность замедлится, однако останется источником существенного спроса на инвестиционный импорт. Соответственно, импорт в реальном выражении будет расти быстрее, чем экспорт, даже в условиях восстановления экспортоориентированного промышленного производства и рекордного экспорта зерновых. Поэтому вклад чистого экспорта в ВВП будет оставаться отрицательным, хотя и уменьшится", - заявили в Нацбанке.

Напомним, НБУ прогнозирует продолжение замедления инфляции.

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