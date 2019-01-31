Монетизация субсидий не повлияет на инфляцию - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Инициатива Кабинета министров Украины о предоставлении населению жилищных субсидий в денежной форме не окажет существенного влияния на уровень инфляции. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"Если брать ту информацию, которая сейчас есть, а именно о том, что это будет 6 млрд гривен (наличных выплат - ред.) в месяц, и этот эксперимент будет продолжаться два месяца, то это не выглядит как нечто значительное", - сказал Сологуб.
Он отметил, что ожидаемые 12 млрд грн составляют лишь около 3% частного потребления за этот период.
"В теории, эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма пойдет на потребление, эффект не будет существенным", - пояснил он.
Ранее УНН сообщал, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.