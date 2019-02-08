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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75133 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100740 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135355 просмотра

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7 марта, 17:42 • 133919 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131419 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145327 просмотра

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НБУ сохранил прогноз инфляции на два года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года. Прогноз роста цен в 2019 году остается неизменным - 6,3% на конец года. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.

"Прогноз инфляции на 2019 год остается неизменным - 6,3% на конец года, однако динамика ее отдельных компонентов частично пересмотрена. Дезинфляционный эффекты снижения мировых цен на энергоресурсы и укрепление гривны будут компенсированы сохранением давления со стороны заработных плат и несколько более высокими темпами роста административно регулируемых тарифов. Снижение потребительской инфляции к верхней границе целевого диапазона 5% ± 1 п.п. ожидается в начале 2020 года, а в конце года она достигнет целевого уровня 5%", - говорится в отчете.

Главными факторами, которые обусловят рост цен 2019 году, по данным НБУ, будут повышение административно-регулируемых тарифов и заработных плат, что будет увеличивать производственные расходы бизнеса и стимулировать потребительский спрос. Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно ослабляться.

Регулятор отмечает, что снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ, проведение которой необходимо для возвращения инфляции к цели, и сдержанная фискальная политика правительства из-за значительных объемов плановых погашений государственного долга. Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортируемые товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

Напомним, в НБУ заявили, что монетизация субсидий не повлияет на инфляцию.

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