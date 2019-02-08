В Україні інфляція у січні становила 9,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року, порівняно із груднем 2018 року, становила 1,0%, із січнем 2018 роком – 9,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.
“Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 1,0%, із січнем 2018 року — 9,2%. Базова інфляція в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 0,3%, із січнем 2018 року — 8,3%”, — сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, В Україні у 2018 році інфляція становила 9,8%.