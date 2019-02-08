В Украине инфляция в январе составила 9,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Инфляция на потребительском рынке в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, составила 1,0%, с январем 2018 годом - 9,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
"Инфляция на потребительском рынке в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, составила 1,0%, с январем 2018 года - 9,2%. Базовая инфляция в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, составила 0,3%, с январем 2018 года - 8,3%", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Украине в 2018 году инфляция составила 9,8%.