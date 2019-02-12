В НБУ прогнозируют замедление инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует замедление в этом году потребительской инфляции до 6,3%. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"Мы ожидаем, что к концу года инфляция снизится до 6,3. В таком случае мы можем также говорить и о смягчении монетарной политики", - сказал Смолий.
Как сообщал УНН, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует прогнозу Национального банка Украины.
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В Нацбанке добавили, что в января 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года. В месячном измерении цены выросли на 1,0%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Ранее, НБУ сохранил прогноз инфляции на два года.