НБУ: в Украине замедлился рост цен на непродовольственные товары

"Прежде всего замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривни, что сказалось на ценах импортируемых товаров или товарам со значительной импортной составляющей. Так низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а цены на компьютерную технику даже снизились по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе.

В НБУ добавили, что темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г/г). В частности, замедлился рост стоимости услуг по содержанию домов и придомовых территорий, аренды жилья, предприятий общественного питания, амбулаторных, страховых услуг.

"Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также несколько снизились (до 9,2% г/г). Однако такое замедление сдерживалось ростом цен на сыры и кисломолочные продукты, в том числе из-за подорожания этих товаров на внешних рынках и дальнейшее снижение поголовья и продукции крупного рогатого скота", - отметили в НБУ.



Как сообщал УНН, за январь-февраль 2019 года потребительская инфляция в Украине достигла 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.