Через негоду у Туреччині в Україні зростають ціни на овочі - НБУ

"Зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося (до 4,6% р/р) передусім за рахунок цін на тепличні овочі, які зросли через несприятливі погодні умови в Туреччині – основному постачальнику цих овочів узимку. Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно", - повідомили у НБУ.



У прес-службі підкреслили, що річні темпи зростання цін на овочі борщового набору залишилися високими, однак не змінилися порівняно з попереднім місяцем. Високі річні темпи зростання цін на ці продукти відображали їх стрімке подорожчання в попередні місяці через слабший врожай окремих овочів як в Україні, так і в Європі.



Як повідомляв УНН, базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні.