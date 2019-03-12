Из-за непогоды в Турции в Украине растут цены на овощи - НБУ

"Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г / г) прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли из-за неблагоприятных погодных условий в Турции - основном поставщике этих овощей зимой. Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжила дорожать мука", - сообщили в НБУ.



В пресс-службе подчеркнули, что годовые темпы роста цен на овощи борщового набора остались высокими, однако не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Высокие годовые темпы роста цен на эти продукты отражали их стремительное подорожание в предыдущие месяцы из-за слабого урожая отдельных овощей как в Украине, так и в Европе.



Как сообщал УНН, базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.