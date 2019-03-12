За місяць українці купили близько 52 млн доларів онлайн

"Українці продовжують активно використовувати онлайн-банкінги для купівлі іноземної валюти, адже це зручніше купівлі у касах банківських відділень. Бізнес також користується новими перевагами, зокрема, спрощеною процедурою оформлення кредитів від нерезидентів. Так за перший місяць дії нового валютного регулювання населення купило в інтернеті близько 52 млн дол. США, а українські компанії уклали більше 100 нових кредитних угод з нерезидентами. Окрім цього, після скасування ліцензій на інвестиції за кордон як населення, так і бізнес досить активно інвестують в межах дозволених е-лімітів (2 млн євро для юросіб і 50 тис євро для фізосіб на рік)", - повідомили у НБУ.



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Як повідомляв УНН, з 7 лютого українцям дозволили купувати валюту онлайн через інтернет-банкінги і мобільні додатки у режимі 24/7.





