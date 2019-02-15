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НБУ: у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів

НБУ: у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У перший день після появи можливості обміну валюти онлайн для фізичних осіб, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час обговорення з бізнесом та представниками банків закону про валюту і валютні операції, передає УНН з посиланням на прес-службу Європейської Бізнес Асоціації.

"У перший день, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн. У наступні дні ажіотаж суттєво спав. Так, за інформацією одного з найкрупніших банків, на цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшились вдвічі", - вказав Смолій.

З його слів, у НБУ наразі дивляться, в цілому, як реагуватиме ринок на нововведення "і деякі з обмежень, наприклад, по репатріації дивідендів, поступово плануємо знімати". "Зокрема, останнє стримує інвестиційну привабливість, і тому його зняття є пріоритетом для нас. Але спочатку нам треба подивитися, як себе буде вести ринок у відповідь на вже здійснену лібералізацію", – наголосив голова НБУ.

У той же час, він додав, що повна лібералізація неможлива лише за рахунок закону. Щоб подальша валютна лібералізація не поставила під загрозу фінансову стабільність, паралельно необхідно контролювати вивід капіталу в офшори, впровадивши План дій BEPS в Україні. Також важливо, щоб Верховна Рада схвалила законопроект про “спліт”, який допоможе підвищити якість регулювання небанківського фінансового ринку. Ці кроки допоможуть прийти до повної прозорості руху капіталу, і більше не буде потреби стримувати його за допомогою валютних обмежень.

Також, з його слів, НБУ може перейти до пом’якшення монетарних умов, якщо буде сприятлива макрофінансова ситуація, і очікування щодо зниження інфляції будуть справджуватися. "А це – зменшення облікової ставки, збільшення можливостей для кредитування бізнесу по нижчій вартоcті ресурсів. Одне з ключових завдань НБУ на 2019 рік – створення умов для пожвавлення кредитування корпоративного сектору", – пояснив він.

Нагадаємо, з 7 лютого українцям дозволили купувати валюту онлайн через інтернет-банкінги і мобільні додатки у режимі 24/7.

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