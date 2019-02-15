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НБУ: в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов

НБУ: в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8946 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В первый день после появления возможности обмена валюты онлайн для физических лиц, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время обсуждения с бизнесом и представителями банков закона о валюте и валютных операциях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

"В первый день, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое", - отметил Смолий.

По его словам, в НБУ пока смотрят, в целом, как будет реагировать рынок на нововведения "и некоторые из ограничений, например, по репатриации дивидендов, постепенно планируем снимать". "В частности, последнее сдерживает инвестиционную привлекательность, и поэтому их снятие является приоритетом для нас. Но сначала нам надо посмотреть, как себя будет вести рынок в ответ на уже осуществленную либерализацию", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время, он добавил, что полная либерализация невозможна только за счет закона. Чтобы дальнейшая валютная либерализация не поставила под угрозу финансовую стабильность, параллельно необходимо контролировать вывод капитала в оффшоры, внедрив План действий BEPS в Украине. Также важно, чтобы Верховная Рада одобрила законопроект о "сплите", который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка. Эти шаги помогут прийти к полной прозрачности движения капитала, и не будет необходимости сдерживать его с помощью валютных ограничений.

Также, по его словам, НБУ может перейти к смягчению монетарных условий, если благоприятная макрофинансовая ситуация, и ожидания по снижению инфляции будут сбываться. "А это - уменьшение учетной ставки, увеличение возможностей для кредитования бизнеса по низкой стоимости ресурсов. Одна из ключевых задач НБУ на 2019 год - создание условий для оживления кредитования корпоративного сектора", - пояснил он.

Напомним, с 7 февраля украинцам позволили покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения в режиме 24/7.

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