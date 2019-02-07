Купівлю валюти через мобільні додатки дозволили у режимі 24/7

"Національний банк надав можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тис. грн не в операційний, а в календарний день. Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7", - повідомили у Нацбанку.

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Окрім цього, НБУ уточнив, що перерахування валюти за кордон юридичними особами для розміщення на депозитних рахунках (у межах ліміту 2 млн євро на рік) можливо лише за рахунок власної, а не купленої іноземної валюти.

Водночас НБУ заборонив бізнесу та населенню переказувати кошти для надання кредитів, здійснення інвестицій або розміщення на банківських рахунках у державу-агресор/державу-окупант, офшорні зони та країни, що не виконують/не належно виконують рекомендації FATF. Також НБУ тимчасово зберіг обмеження щодо купівлі банками облігацій зовнішньої державної позики України.

Також Нацбанк тимчасово зберіг обмеження щодо купівлі банками облігацій зовнішньої державної позики України.

Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запускають нову систему валютного нагляду.