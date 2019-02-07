Покупку валюты через мобильные приложения разрешили в режиме 24/7

"Национальный банк предоставил возможность населению проводить операции с онлайн-продажи иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тыс. грн не в операционный, а в календарный день. Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7", - сообщили в Нацбанке.

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Кроме этого, НБУ уточнил, что перечисление валюты за границу юридическими лицами для размещения на депозитных счетах (в рамках лимита 2 млн евро в год) возможно только за счет собственной, а не купленной иностранной валюты.

В то же время НБУ запретил бизнесу и населению переводить средства для предоставления кредитов, осуществления инвестиций или размещения на банковских счетах в государстве-агрессоре/государстве-оккупанте, оффшорных зонах и странах, которые не выполняют/ненадлежаще выполняют рекомендации FATF. Также НБУ временно сохранил ограничения по покупке банками облигаций внешнего государственного займа Украины.

Также Нацбанк временно сохранил ограничения по покупке банками облигаций внешнего государственного займа Украины.

Напомним, с 7 февраля в Украине запускают новую систему валютного надзора.