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Відсьогодні запрацює нова система валютного нагляду

Відсьогодні запрацює нова система валютного нагляду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні відсьогодні запрацює нова система валютного нагляду, заснована на підході, що, зокрема, має дозволити спрощення проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"7 лютого відповідно до закону "Про валюту і валютні операції" запрацює нова система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході. Замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджується кардинально новий підхід, який будується на принципі: "менше ризиків – менше уваги, більше ризиків – більше уваги", - повідомили у НБУ.

Для бізнесу новий підхід у валютному нагляді, за даними регулятора, означає зняття низки бюрократичних бар’єрів і необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції. Для Національного банку як органу валютного нагляду і банків як агентів валютного нагляду це означає зменшення навантаження на департаменти, які займаються валютним контролем і фінансовим моніторингом.

"Ризик-орієнтований нагляд дозволить, з одного боку, спростити проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом, зменшити їх часові та адміністративні витрати, а з іншого – приділити банкам більше уваги сумнівним операціям з метою попередження порушення законодавства, запобігання відтоку капіталу та проведення "схемних" операцій", - додали у центральному банку України.

Нагадаємо, НБУ не планує скасовувати обмеження з розрахунків у валюті.

Українські Національні Новини

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