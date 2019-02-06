НБУ не планує скасовувати обмеження з розрахунків у валюті

"Згідно з Конституцією єдиним платіжним засобом в Україні є національна валюта. Ми дозволяємо перерахування іноземної валюти між родичами - немає проблем. Але якщо перерахування буде між просто громадянами, то ми прекрасно розуміємо, що ці перерахування - це розрахунки за товари та послуги, які на сьогодні заборонені. І ми не маємо бажання це обмеження знімати. Це обмеження у нас буде, напевно, постійним", - сказав Чурій.

Зазначимо, що мова йде про отримання фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України від фізичних осіб: здійснюється виключно за переказами між власними рахунками, із урахуванням виключень, передбачених постановою НБУ №365 від 16.09.2013 року. Зокрема, можливі перекази на підставі договорів дарування (за наявності договорів дарування), валютою, одержаною в порядку спадкування або на рахунки родичів (за наявності підтвердних документів про родинні стосунки). Якщо відправник третя особа (не родич), або відсутні підтвердні документи - зараховується на поточній рахунок в грн після продажу на МВРУ. Відкриття рахунку у цьому випадку є обов’язковим.

Як повідомляв УНН, з 1 березня НБУ знизить норму обов'язкового продажу надходжень валюти до 30%.