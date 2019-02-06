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НБУ не планирует отменять ограничения по расчетам в валюте

Киев  •  УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ограничения по расчетам между гражданами Украины в иностранной валюте, действующих на сегодняшний день, не будут отменяться. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.

"Согласно Конституции единственным платежным средством в Украине является национальная валюта. Мы позволяем перечисления иностранной валюты между родственниками - нет проблем. Но если перечисление будет между просто гражданами, то мы прекрасно понимаем, что эти перечисления - это расчеты за товары и услуги, которые на сегодня запрещены. И у нас нет желания это ограничение снимать. Это ограничение у нас будет, наверное, постоянным", - сказал Чурий.

Отметим, что речь идет о получении физическими лицами переводов иностранной валюты в пределах Украины от физических лиц: осуществляется по преданию между собственными счетами, с учетом исключений, предусмотренных постановлением НБУ №365 от 16.09.2013 года. В частности, возможны переводы на основании договоров дарения (при наличии договоров дарения), валютой, полученной в порядке наследования или на счета родственников (при наличии подтверждающих документов о родственных отношениях). Если отправитель третье лицо (не родственник), либо отсутствуют подтверждающие документы - зачисляется на текущий счет в грн после продажи на МВРУ. Открытие счета в этом случае является обязательным.

Как сообщал УНН, с 1 марта НБУ снизит норму обязательной продажи поступлений валюты до 30%.

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