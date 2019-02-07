С сегодняшнего дня заработает новая система валютного надзора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине с сегодняшнего дня заработает новая система валютного надзора, основанная на подходе, который, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"7 февраля соответствии с законом "О валюте и валютных операциях" заработает новая система валютного надзора, которая базируется на риск-ориентированном подходе. Вместо тотального валютного контроля по всем операциям вводится кардинально новый подход, который строится на принципе: "меньше рисков - меньше внимания, больше рисков - больше внимания", - сообщили в НБУ.
Для бизнеса новый подход в валютном надзоре, по данным регулятора, означает снятие ряда бюрократических барьеров и необходимости отчитываться перед банками по любой валютной операции. Для Национального банка как органа валютного надзора и банков как агентов валютного надзора это означает уменьшение нагрузки на департаменты, которые занимаются валютным контролем и финансовым мониторингом.
"Риск-ориентированный надзор позволит, с одной стороны, упростить проведение прозрачных валютных операций населением и бизнесом, уменьшить их временные и административные расходы, а с другой - уделить банкам больше внимания сомнительным операциям с целью предупреждения нарушения законодательства, предотвращения оттока капитала и проведения "схемных" операций", - добавили в центральном банке Украины.
Напомним, НБУ не планирует отменять ограничения по расчетам в валюте.