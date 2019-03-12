За месяц украинцы купили около 52 млн долларов онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С момента вступления в силу закона "Про валюту и валютные операции", который предусматривает отмену ряда ограничений для бизнеса и населения, украинцы купили у банков онлайн около 52 млн долларов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Украинцы продолжают активно использовать онлайн-банкинг для покупки иностранной валюты, ведь это удобнее покупки в кассах банковских отделений. Бизнес также пользуется новыми преимуществами, в частности, упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов. Так за первый месяц действия нового валютного регулирования население купило в интернете около 52 млн долл. США, а украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами. Кроме этого, после отмены лицензий на инвестиции за границу как населения, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных электронных лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс евро для физлиц в год)", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, с 7 февраля украинцам разрешили покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения в режиме 24/7.