Нацбанк: в феврале базовая инфляция замедлилась

"Прежде всего замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г / г) ... Темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г / г)", - сообщили в НБУ.



В Нацбанке сообщили, что рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г / г).



"Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г / г). В частности, определенное ускорение роста тарифов на отопление и снабжение горячей водой, проезд в железнодорожном транспорте было компенсировано медленным ростом цен на хлеб и табачные изделия", - добавили экономисты.



Как сообщал УНН, за месяц украинцы купили около 52 млн долларов онлайн.