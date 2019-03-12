Нацбанк: в феврале базовая инфляция замедлилась
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Прежде всего замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г / г) ... Темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г / г)", - сообщили в НБУ.
В Нацбанке сообщили, что рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г / г).
"Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г / г). В частности, определенное ускорение роста тарифов на отопление и снабжение горячей водой, проезд в железнодорожном транспорте было компенсировано медленным ростом цен на хлеб и табачные изделия", - добавили экономисты.
Как сообщал УНН, за месяц украинцы купили около 52 млн долларов онлайн.