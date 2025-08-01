Нацбанк прогнозує повільніше відновлення економіки, ніж торік

Відновлення української економіки буде повільнішим, ніж торік. Реальний ВВП зросте на 2,1% у цьому році. Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу передбачає економічне зростання на рівні 2-3% у 2026-2027 роках. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за липень, передає УНН.

Деталі

У першому півріччі 2025 року економічне зростання тривало, проте було обмеженим через посилення обстрілів, подальші втрати виробничих потужностей, інфраструктури та житла, а також негативні міграційні тенденції.

Незважаючи на виклики повномасштабної війни, у I кварталі 2025 року економіка очікувано повернулася до зростання (реальний ВВП зріс на 0,9% р/р після скорочення на 0.1% р/р у IV кварталі 2024 року). Цьому сприяли передусім відносна стабільність у постачанні електроенергії та стійкий внутрішній попит. У II кварталі 2025 року, за оцінками НБУ, темпи зростання залишалися стриманими (1,1% р/р) насамперед через погіршення безпекової ситуації як на фронті і в прифронтових регіонах, так і в тилу, а також подальші втрати виробничих потужностей, інфраструктури та житла. Це, зокрема, зумовило послаблення ділових очікувань, які в ІІ кварталі загалом були вищими за нейтральний рівень. ІДО знизився зі 108,2% у І кварталі 2025 року до 103,1% у ІІ кварталі 2025 року (індекс знизився у всіх галузях, крім будівництва, а в торгівлі перейшов в негативну площину).

Масовані обстріли з боку рф негативно вплинули на економічну активність у низці галузей промисловості. Складною залишалася ситуація в добувній промисловості на тлі руйнування газовидобувної інфраструктури, хоча відновлення потужностей газовидобутку триває. Дефіцит газу та пошкодження підприємств із виробництва добрив стримували роботу хімічної промисловості під час активного сезону. Наслідки бойових дій біля Покровська та погіршення зовнішньої цінової кон'юнктури стримували роботу ГМК.

На тлі скорочення запасів с/г сировини минулого врожаю до мінімального рівня тривав спад у харчовій промисловості й транспортній галузі14, частина потужностей яких залишалася незадіяною. Зростання вартості сировини додатково тиснуло на рентабельність виробництва продукції тваринництва внаслідок подорожчання кормів. Діяльність тваринництва, молокопереробного та м'ясопереробного секторів стримувалася також подальшим зменшенням поголів'я та відновленням торгівельних обмежень з боку ЄС.

Негативно позначилися на економічній активності й погодні умови, що склалися в першому півріччі 2025 року. Унаслідок весняних заморозків знизилася пропозиція продукції овочівництва та плодово-ягідних культур, а нерівномірне дозрівання ранніх зернових та олійних і мінлива погода в червні стримували просування жнив, у результаті внесок с/г у ВВП у ІІ кварталі був від'ємним. Холодніша та мінливіша, ніж у попередньому році, погода на початку літа обмежувала й діяльність готельно-ресторанного бізнесу.

У другому півріччі економічну активність підтримуватимуть стійкий внутрішній попит, м'яка фіскальна політика та нижчий, ніж минулого року, дефіцит е/е. Проте погіршення безпекової ситуації й нові втрати інфраструктури та виробничих потужностей через посилення обстрілів у першому півріччі, зниження оцінки врожаїв низки культур через несприятливі погодні умови на початку року зумовили перегляд прогнозу реального ВВП у 2025 році в бік повільнішого зростання - до 2,1%.

У 2026-2027 роках можна очікувати на зростання ВВП до 3-3,5% - заступник голови НБУ

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає повільну нормалізацію умов економічної діяльності, тож економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%. Значні фіскальні стимули, що стануть можливі завдяки суттєвим обсягам міжнародної допомоги, підтримають споживання домогосподарств, що частково компенсує низькі темпи приросту приватних інвестицій.

У 2027 році темпи зростання реального ВВП пришвидшаться до майже 3% на рік завдяки пожвавленню інвестицій та споживання. Державна підтримка економіки зменшуватиметься, тож роль головного рушія економічного зростання набудуть приватні інвестиції. Споживання збільшуватиметься на тлі подальшого зростання реальних зарплат та поступового повернення мігрантів в Україну.

НБУ про ринок праці в Україні: зарплати зростатимуть, але меншими темпами