Нацбанк прогнозирует более медленное восстановление экономики, чем в прошлом году

Восстановление украинской экономики будет медленнее, чем в прошлом году. Реальный ВВП вырастет на 2,1% в этом году. Дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза предусматривает экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.

Детали

В первом полугодии 2025 года экономический рост продолжался, однако был ограничен из-за усиления обстрелов, дальнейших потерь производственных мощностей, инфраструктуры и жилья, а также негативных миграционных тенденций.

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, в I квартале 2025 года экономика ожидаемо вернулась к росту (реальный ВВП вырос на 0,9% г/г после сокращения на 0.1% г/г в IV квартале 2024 года). Этому способствовали прежде всего относительная стабильность в поставках электроэнергии и устойчивый внутренний спрос. Во II квартале 2025 года, по оценкам НБУ, темпы роста оставались сдержанными (1,1% г/г) прежде всего из-за ухудшения ситуации с безопасностью как на фронте и в прифронтовых регионах, так и в тылу, а также дальнейших потерь производственных мощностей, инфраструктуры и жилья. Это, в частности, обусловило ослабление деловых ожиданий, которые во II квартале в целом были выше нейтрального уровня. ИДО снизился со 108,2% в I квартале 2025 года до 103,1% во II квартале 2025 года (индекс снизился во всех отраслях, кроме строительства, а в торговле перешел в отрицательную плоскость).

Массированные обстрелы со стороны РФ негативно повлияли на экономическую активность в ряде отраслей промышленности. Сложной оставалась ситуация в добывающей промышленности на фоне разрушения газодобывающей инфраструктуры, хотя восстановление мощностей газодобычи продолжается. Дефицит газа и повреждения предприятий по производству удобрений сдерживали работу химической промышленности во время активного сезона. Последствия боевых действий возле Покровска и ухудшение внешней ценовой конъюнктуры сдерживали работу ГМК.

На фоне сокращения запасов с/х сырья прошлого урожая до минимального уровня продолжался спад в пищевой промышленности и транспортной отрасли14, часть мощностей которых оставалась незадействованной. Рост стоимости сырья дополнительно давил на рентабельность производства продукции животноводства вследствие подорожания кормов. Деятельность животноводства, молокоперерабатывающего и мясоперерабатывающего секторов сдерживалась также дальнейшим уменьшением поголовья и возобновлением торговых ограничений со стороны ЕС.

Негативно сказались на экономической активности и погодные условия, сложившиеся в первом полугодии 2025 года. Вследствие весенних заморозков снизилось предложение продукции овощеводства и плодово-ягодных культур, а неравномерное созревание ранних зерновых и масличных и изменчивая погода в июне сдерживали продвижение жатвы, в результате вклад с/х в ВВП во II квартале был отрицательным. Более холодная и изменчивая, чем в предыдущем году, погода в начале лета ограничивала и деятельность гостинично-ресторанного бизнеса.

Во втором полугодии экономическую активность будут поддерживать устойчивый внутренний спрос, мягкая фискальная политика и более низкий, чем в прошлом году, дефицит э/э. Однако ухудшение ситуации с безопасностью и новые потери инфраструктуры и производственных мощностей из-за усиления обстрелов в первом полугодии, снижение оценки урожаев ряда культур из-за неблагоприятных погодных условий в начале года обусловили пересмотр прогноза реального ВВП в 2025 году в сторону более медленного роста - до 2,1%.

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Базовый сценарий макропрогноза предусматривает медленную нормализацию условий экономической деятельности, поэтому экономический рост в 2026 году ускорится лишь до 2,3%. Значительные фискальные стимулы, которые станут возможны благодаря существенным объемам международной помощи, поддержат потребление домохозяйств, что частично компенсирует низкие темпы прироста частных инвестиций.

В 2027 году темпы роста реального ВВП ускорятся до почти 3% в год благодаря оживлению инвестиций и потребления. Государственная поддержка экономики будет уменьшаться, поэтому роль главного двигателя экономического роста приобретут частные инвестиции. Потребление будет увеличиваться на фоне дальнейшего роста реальных зарплат и постепенного возвращения мигрантов в Украину.

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