Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті у Вінниці після нічної атаки. Кількість постраждалих зросла до 31, включаючи трьох дітей, які отримали гостру реакцію на стрес.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу після російської атаки у Вінниці, на об’єкті промислової інфраструктури. Сьогодні вдень стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного терору окупантів збільшилась. Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Деталі
У Вінниці вже 31 постраждалий після обстрілу росіянами, серед них – 3 дітей. Повідомляється, що люди перенесли гостру реакцію на стрес.
Також за офіційними даними, рятувальники ліквідували загоряння на об’єкті промислової інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу.
Станом на зараз продовжується розбір конструкції зруйнованої будівлі.
Нагадаємо
У Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти