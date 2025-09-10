Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 10339 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 20581 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 21606 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 18323 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 25093 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 19169 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 45629 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 90449 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74801 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 84143 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 26453 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 53820 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 17718 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 23761 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 18309 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 10292 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 9752 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 20502 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 21555 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 90424 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 59291 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 54478 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 51667 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 120541 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 75561 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Twitter
Лікарські засоби

Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті у Вінниці після нічної атаки. Кількість постраждалих зросла до 31, включаючи трьох дітей, які отримали гостру реакцію на стрес.

Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу після російської атаки у Вінниці, на об’єкті промислової інфраструктури. Сьогодні вдень стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного терору окупантів збільшилась. Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Деталі

У Вінниці вже 31 постраждалий після обстрілу росіянами, серед них – 3 дітей. Повідомляється, що люди перенесли гостру реакцію на стрес.

Також за офіційними даними, рятувальники ліквідували загоряння на об’єкті промислової інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу.

Станом на зараз продовжується розбір конструкції зруйнованої будівлі. 

Нагадаємо

У Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Вінниця