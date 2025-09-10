Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Виннице после ночной атаки. Число пострадавших возросло до 31, включая троих детей, которые получили острую реакцию на стресс.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар после российской атаки в Виннице, на объекте промышленной инфраструктуры. Сегодня днем стало известно, что количество пострадавших в результате ночного террора оккупантов увеличилось. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Детали
В Виннице уже 31 пострадавший после обстрела россиянами, среди них – 3 детей. Сообщается, что люди перенесли острую реакцию на стресс.
Также по официальным данным, спасатели ликвидировали возгорание на объекте промышленной инфраструктуры. Пожар возник в результате российского обстрела.
По состоянию на сейчас продолжается разбор конструкции разрушенного здания.
Напомним
В Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты