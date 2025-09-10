Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 594 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 5186 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 21244 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 36018 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 33113 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 24010 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 29658 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 21364 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 47507 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 96233 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 31064 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 58821 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 22580 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 28696 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 24191 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 21185 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 15410 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 35932 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 33047 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 96198 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 64084 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 58889 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 55764 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 124500 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 79393 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект

Киев • УНН

 • 10413 просмотра

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Виннице после ночной атаки. Число пострадавших возросло до 31, включая троих детей, которые получили острую реакцию на стресс.

Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар после российской атаки в Виннице, на объекте промышленной инфраструктуры. Сегодня днем стало известно, что количество пострадавших в результате ночного террора оккупантов увеличилось. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Детали

В Виннице уже 31 пострадавший после обстрела россиянами, среди них – 3 детей. Сообщается, что люди перенесли острую реакцию на стресс.

Также по официальным данным, спасатели ликвидировали возгорание на объекте промышленной инфраструктуры. Пожар возник в результате российского обстрела.

По состоянию на сейчас продолжается разбор конструкции разрушенного здания.

Напомним

В Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Винница