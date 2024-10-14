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NASA запустило місію Europa Clipper, щоб дослідити, чи придатний до життя супутник Юпітера

Київ • УНН

 • 16145 перегляди

NASA запустило космічний корабель Europa Clipper для вивчення умов життя на супутнику Юпітера Європі. Зонд досягне орбіти Юпітера в 2030 році та буде шукати ознаки органічних сполук і води під крижаною поверхнею Європи.

NASA запустило місію Europa Clipper, щоб дослідити, чи придатний до життя супутник Юпітера

У понеділок, 14 жовтня, NASA запустило космічний корабель, щоб перевірити, чи є на супутнику Юпітера Європі умови, придатні для існування життя. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Космічний корабель Europa Clipper американського космічного агентства вилетів з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал на ракеті SpaceX Falcon Heavy.

Зонд на сонячних батареях має вийти на орбіту навколо Юпітера в 2030 році після того, як пройде приблизно 1,8 мільярда миль (2,9 мільярда км) за 5-1/2 років. Запуск був запланований на минулий тиждень, але був відкладений через ураган Мілтон.

У Reuters підкреслюють, що це найбільший космічний корабель, створений NASA для планетарної місії, довжиною близько 30,5 метрів і шириною близько 17,6 метра.

Корабель обладнаний великими сонячними панелями, які необхідні для генерації достатньої енергії, а також 9 інструментів, серед яких камери для картографування поверхні супутника та радар, щоб зазирнути під товстий льодовий покрив Європи.

Місія також шукатиме відбитки органічних сполук і газів, щоб оцінити, чи придатний супутник Юпітера для життя.

Довідково

Європа, чий діаметр приблизно 3100 км становить приблизно 90% від Місяця, розглядається як потенційне середовище існування життя за межами Землі в нашій Сонячній системі. Вважається, що його крижана оболонка має товщину 15-25 км, а під нею знаходиться декілька кілометрів океану.

Попри те, що Європа, четвертий за величиною з 95 офіційно визнаних супутників Юпітера, становить лише чверть діаметра Землі, її величезний глобальний океан солоної рідкої води може містити вдвічі більше води, ніж океани Землі

Науковці вважають, що під крижаною поверхнею Європи є відповідні умови для підтримки життя. Умови — це вода, енергія, хімія та стабільність

- заявила заступник помічника адміністратора дирекції наукових місій NASA  Сандра Коннеллі.

Нагадаємо

SpaceX вперше успішно повернула прискорювач Super Heavy на Землю після тестового запуску Starship Flight 5. Використано новий метод повернення з допомогою металевих важелів Mechazilla, що підтверджує ефективність майбутніх космічних подорожей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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