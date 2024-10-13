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MIM-104 Patriot

Історична посадка: SpaceX успішно повернула Starship Super Heavy на стартовий майданчик

Київ • УНН

 • 21220 перегляди

SpaceX вперше успішно повернула прискорювач Super Heavy на Землю після тестового запуску Starship Flight 5. Використано новий метод повернення з допомогою металевих важелів Mechazilla, що підтверджує ефективність майбутніх космічних подорожей.

Історична посадка: SpaceX успішно повернула Starship Super Heavy на стартовий майданчик

В неділю, 13 жовтня, компанія SpaceX провела тестовий запуск Starship Super Heavy, який отримав назву Starship Flight 5. Вперше після запуску ракета Starship Super Heavy компанії SpaceX не тільки виконала усі завдання, а й успішно повернулася на стартовий майданчик. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію SpaceX.

Деталі

SpaceX вперше повернула на Землю величезний прискорювач першого ступеня ракети, застосувавши новий метод повернення з використанням двох великих металевих важелів SpaceX Mechazilla.

Надважкий прискорювач Super Heavy, відокремившись від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км (46 миль), повернувся в те саме місце, звідки було здійснено запуск.

Довідково

Як відомо, SpaceX прагне зробити космічні подорожі більш ефективними шляхом скорочення часу між запусками.

Система призначена для захоплення ракети-носія під час спуску, усуваючи необхідність її посадки на традиційну платформу або в океан.  Успішне захоплення Mechazilla в повітрі також підтверджує бачення SpaceX щодо ефективного майбутнього космічних подорожей.

Нагадаємо

SpaceX планує відправити 5 безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років. Ілон Маск заявив, що пілотовані місії можливі через 4 роки за умови успішних посадок, інакше їх відкладуть ще на 2 роки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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