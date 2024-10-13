Історична посадка: SpaceX успішно повернула Starship Super Heavy на стартовий майданчик
Київ • УНН
SpaceX вперше успішно повернула прискорювач Super Heavy на Землю після тестового запуску Starship Flight 5. Використано новий метод повернення з допомогою металевих важелів Mechazilla, що підтверджує ефективність майбутніх космічних подорожей.
В неділю, 13 жовтня, компанія SpaceX провела тестовий запуск Starship Super Heavy, який отримав назву Starship Flight 5. Вперше після запуску ракета Starship Super Heavy компанії SpaceX не тільки виконала усі завдання, а й успішно повернулася на стартовий майданчик. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію SpaceX.
Деталі
SpaceX вперше повернула на Землю величезний прискорювач першого ступеня ракети, застосувавши новий метод повернення з використанням двох великих металевих важелів SpaceX Mechazilla.
Надважкий прискорювач Super Heavy, відокремившись від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км (46 миль), повернувся в те саме місце, звідки було здійснено запуск.
Довідково
Як відомо, SpaceX прагне зробити космічні подорожі більш ефективними шляхом скорочення часу між запусками.
Система призначена для захоплення ракети-носія під час спуску, усуваючи необхідність її посадки на традиційну платформу або в океан. Успішне захоплення Mechazilla в повітрі також підтверджує бачення SpaceX щодо ефективного майбутнього космічних подорожей.
Нагадаємо
SpaceX планує відправити 5 безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років. Ілон Маск заявив, що пілотовані місії можливі через 4 роки за умови успішних посадок, інакше їх відкладуть ще на 2 роки.