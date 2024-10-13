Историческая посадка: SpaceX успешно вернула Starship Super Heavy на стартовую площадку
Киев • УНН
SpaceX впервые успешно вернула ускоритель Super Heavy на Землю после тестового запуска Starship Flight 5. Использован новый метод возврата с помощью металлических рычагов Mechazilla, что подтверждает эффективность будущих космических путешествий.
В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX провела тестовый запуск Starship Super Heavy, который получил название Starship Flight 5. Впервые после запуска ракета Starship Super Heavy компании SpaceX не только выполнила все задачи, но и успешно вернулась на стартовую площадку. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию SpaceX.
Детали
SpaceX впервые вернула на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты, применив новый метод возврата с использованием двух больших металлических рычагов SpaceX Mechazilla.
Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км (46 миль), вернулся в то же место, откуда был осуществлен запуск.
Справочно
Как известно, SpaceX стремится сделать космические путешествия более эффективными путем сокращения времени между запусками.
Система предназначена для захвата ракеты-носителя во время спуска, устраняя необходимость ее посадки на традиционную платформу или в океан. Успешный захват Mechazilla в воздухе также подтверждает видение SpaceX относительно эффективного будущего космических путешествий.
Напомним,
SpaceX планирует отправить 5 беспилотных кораблей Starship на Марс в течение двух лет. Илон Маск заявил, что пилотируемые миссии возможны через 4 года при условии успешных посадок, иначе их отложат еще на 2 года.