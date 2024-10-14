NASA запустило миссию Europa Clipper, чтобы исследовать пригоден ли к жизни спутник Юпитера

В понедельник, 14 октября, NASA запустило космический корабль, чтобы проверить, есть ли на спутнике Юпитера Европе условия, пригодные для существования жизни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Космический корабль Europa Clipper американского космического агентства вылетел из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал на ракете SpaceX Falcon Heavy.

Зонд на солнечных батареях должен выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2030 году после того, как пройдет примерно 1,8 миллиарда миль (2,9 миллиарда км) за 5-1/2 лет. Запуск был запланирован на прошлую неделю, но был отложен из-за урагана Милтон.

В Reuters подчеркивают, что это самый большой космический корабль, созданный NASA для планетарной миссии, длиной около 30,5 метров и шириной около 17,6 метра.

Корабль оборудован большими солнечными панелями, которые необходимы для генерации достаточной энергии, а также 9 инструментов, среди которых камеры для картографирования поверхности спутника и радар, чтобы заглянуть под толстый ледовый покров Европы.

Миссия также будет искать отпечатки органических соединений и газов, чтобы оценить, пригоден ли спутник Юпитера для жизни.

Справочно

Европа, чей диаметр примерно 3100 км составляет примерно 90% от Луны, рассматривается как потенциальная среда обитания жизни за пределами Земли в нашей Солнечной системе. Считается, что его ледяная оболочка имеет толщину 15-25 км, а под ней находится несколько километров океана.

Несмотря на то, что Европа, четвертый по величине из 95 официально признанных спутников Юпитера, составляет лишь четверть диаметра Земли, ее огромный глобальный океан соленой жидкой воды может содержать вдвое больше воды, чем океаны Земли

Ученые считают, что под ледяной поверхностью Европы есть соответствующие условия для поддержания жизни. Условия - это вода, энергия, химия и стабильность