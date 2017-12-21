NASA відправить автоматичну станцію або до комети Чурюмова - Герасименко, або на Титан
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) ухвалило рішення відправити свою наступну автоматичну станцію в рамках програми New Frontiers або до комети Чурюмова - Герасименко, або на супутник Сатурна Титан. Про це оголосив на у середу на прес-конференції керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен, інформує УНН.
"Це гігантський стрибок вперед у підготовці нашої наступної зухвалої місії здійснення наукових відкриттів. Йдеться про привабливі [наукові] дослідження, покликаних дати відповіді на деякі найбільші питання сьогодення, які стосуються нашої Сонячної системи", - сказав Цурбухен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Hubble зробив знімок тривалого злиття двох галактик
За його словами, два відібраних проекти стали фіналістами процесу розгляду фахівцями NASA заявок на участь у подальших етапах програми New Frontiers, поданих у квітні різними науково-дослідними центрами США. В цілому NASA отримало 12 таких заявок.
Остаточний вибір між двома проектами NASA зробить у липні 2019 року. Безпосередній запуск апарату має відбутися у 2025 році.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астронавт NASA опублікував світлину нічного Києва з космосу
За право реалізації космічної наукової програми конкурують проекти, обрані американським космічним відомством. Вони передбачають відправку зонда до комети Чурюмова - Герасименко з метою взяття проби з її поверхні і повернення цих зразків на Землю, а також станції до Титану, яка доставить на цей супутник Сатурна спеціальний квадрокоптер. За допомогою останнього передбачається вивчення кількох десятків районів на поверхні Титана, що знаходяться у декількох сотнях кілометрів один від одного. Планується, що апарат дозволить краще дослідити хімічний склад Титана, на якому раніше був відкритий океан на глибині 100 кілометрів під крижаною поверхнею, сотні озер і три моря в полярних регіонах, і, в решті-решт, зрозуміти, наскільки цей супутник Сатурна здатний підтримувати життя.
Нагадаємо, за повідомленням Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), великий астероїд “Фаетон” зблизиться із Землею 16 грудня.