NASA відправить автоматичну станцію або до комети Чурюмова - Герасименко, або на Титан

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26115 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65246 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 76978 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73554 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102328 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74264 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83892 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96153 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88170 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190907 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7м/с
81%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 9088 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10822 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11084 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16609 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 76978 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190907 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344601 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279473 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15622 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14236 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73554 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21587 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26653 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

NASA відправить автоматичну станцію або до комети Чурюмова - Герасименко, або на Титан

Київ • УНН

 • 17170 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) ухвалило рішення відправити свою наступну автоматичну станцію в рамках програми New Frontiers або до комети Чурюмова - Герасименко, або на супутник Сатурна Титан. Про це оголосив на у середу на прес-конференції керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен, інформує УНН.

NASA відправить автоматичну станцію або до комети Чурюмова - Герасименко, або на Титан

"Це гігантський стрибок вперед у підготовці нашої наступної зухвалої місії здійснення наукових відкриттів. Йдеться про привабливі [наукові] дослідження, покликаних дати відповіді на деякі найбільші питання сьогодення, які стосуються нашої Сонячної системи", - сказав Цурбухен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Hubble зробив знімок тривалого злиття двох галактик

За його словами, два відібраних проекти стали фіналістами процесу розгляду фахівцями NASA заявок на участь у подальших етапах програми New Frontiers, поданих у квітні різними науково-дослідними центрами США. В цілому NASA отримало 12 таких заявок.

Остаточний вибір між двома проектами NASA зробить у липні 2019 року. Безпосередній запуск апарату має відбутися у 2025 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астронавт NASA опублікував світлину нічного Києва з космосу

За право реалізації космічної наукової програми конкурують проекти, обрані американським космічним відомством. Вони передбачають відправку зонда до комети Чурюмова - Герасименко з метою взяття проби з її поверхні і повернення цих зразків на Землю, а також станції до Титану, яка доставить на цей супутник Сатурна спеціальний квадрокоптер. За допомогою останнього передбачається вивчення кількох десятків районів на поверхні Титана, що знаходяться у декількох сотнях кілометрів один від одного. Планується, що апарат дозволить краще дослідити хімічний склад Титана, на якому раніше був відкритий океан на глибині 100 кілометрів під крижаною поверхнею, сотні озер і три моря в полярних регіонах, і, в решті-решт, зрозуміти, наскільки цей супутник Сатурна здатний підтримувати життя.

Нагадаємо, за повідомленням Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), великий астероїд “Фаетон” зблизиться із Землею 16 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98