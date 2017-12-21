NASA відправить автоматичну станцію або до комети Чурюмова - Герасименко, або на Титан

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) ухвалило рішення відправити свою наступну автоматичну станцію в рамках програми New Frontiers або до комети Чурюмова - Герасименко, або на супутник Сатурна Титан. Про це оголосив на у середу на прес-конференції керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен, інформує УНН.