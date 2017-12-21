NASA отправит автоматическую станцию к комете Чурюмова - Герасименко, или на Титан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отправить свою следующую автоматическую станцию в рамках программы New Frontiers или к комете Чурюмова - Герасименко, или на спутник Сатурна Титан. Об этом объявил в среду на пресс-конференции руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен, информирует УНН.
“Это гигантский скачок вперед в подготовке нашей следующей дерзкой миссии осуществления научных открытий. Речь идет о привлекательных [научных] исследованиях, призванных дать ответы на некоторые самые крупные вопросы современности, касающихся нашей Солнечной системы”, — сказал Цурбухен.
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По его словам, два отобранных проекта стали финалистами процесса рассмотрения специалистами NASA заявок на участие в последующих этапах программы New Frontiers, поданных в апреле различными научно-исследовательскими центрами США. В целом NASA получило 12 таких заявок.
Окончательный выбор между двумя проектами NASA сделает в июле 2019 года. Непосредственный запуск аппарата должен произойти в 2025 году.
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За право реализации космической научной программы конкурируют проекты, выбранные американским космическим ведомством. Они предусматривают отправку зонда к комете Чурюмова — Герасименко с целью взятия пробы с ее поверхности и возвращение этих образцов на Землю, а также станции на Титан, которая доставит на этот спутник Сатурна специальный квадрокоптер. С помощью последнего предусматривается изучение нескольких десятков районов на поверхности Титана, которые находятся в нескольких сотнях километров друг от друга. Планируется, что аппарат позволит лучше исследовать химический состав Титана, на котором раньше был открытый океан на глубине 100 километров под ледяной поверхностью, сотни озер и три моря в полярных регионах, и, в конце концов, понять, насколько этот спутник Сатурна способен поддерживать жизнь.
Напомним, по сообщению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), большой астероид “Фаэтон” сблизится с Землей 16 декабря.