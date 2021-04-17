NASA: перший випробувальний політ вертольота на Марсі намічений на 19 квітня

Деталі

Згідно з повідомленням NASA, випробування вертольота повинні початися приблизно о 03:30 за часом Східного узбережжя США (10:30 за київським часом). При цьому дані про них “надійдуть на Землю через кілька годин”. У разі, якщо випробувальний політ не буде відкладений, фахівці NASA проведуть брифінг, який розпочнеться о 14:00 (21:00 за часом Києва).

Раніше перший політ Ingenuity, який спочатку був намічений на 11 квітня, кілька разів відкладався. При цьому в NASA відзначали, що всі системи Ingenuity працюють штатно.

Нагадаємо

У березні головний розробник Ingenuity Боб Беларам відзначав, що апарат є досить крихким. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які прийде в несправність. Керівник планетологіческого підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”. Вона констатувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деяких ділянках поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земних діб.

Марсохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Єзеро. Всі операції під час неї здійснювалися в автоматичному режимі. Тепер протягом декількох місяців буде проходити перевірка всіх систем і устаткування. Фахівці NASA розраховують за допомогою Perseverance виявити сліди існування в далекому минулому життя на Марсі.