NASA перенесло перший запуск вертольота на Марсі

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“Грунтуючись на дані з вертольота Ingenuity Mars, що надійшли пізно ввечері в п’ятницю, NASA прийняло рішення перенести перший випробувальний політ на термін не раніше 14 квітня”, — повідомили в федеральному відомстві США.

Деталі

У пресслужбі підкреслили, що літальний апарат повністю справний.

Що передувало

Раніше в NASA повідомили, що в п’ятницю, 9 квітня, спеціально сконструйований для польотів в марсіанській атмосфері вертоліт Ingenuity (“Винахідливість”) готовий до першого старту. Тоді був проведений успішний тест ротора.

В NASA додали, що вертоліт пережив першу холодну ніч на Червоній планеті, де температура падає до мінус 90 градусів.

Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.

Ракету-носій з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity запустили в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.