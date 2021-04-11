NASA перенесло перший запуск вертольота на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Перший випробувальний політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі, який повинен був відбутися 11 квітня, перенесли. Про це повідомила пресслужба NASA, передає УНН.
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“Грунтуючись на дані з вертольота Ingenuity Mars, що надійшли пізно ввечері в п’ятницю, NASA прийняло рішення перенести перший випробувальний політ на термін не раніше 14 квітня”, — повідомили в федеральному відомстві США.
Деталі
У пресслужбі підкреслили, що літальний апарат повністю справний.
Що передувало
Раніше в NASA повідомили, що в п’ятницю, 9 квітня, спеціально сконструйований для польотів в марсіанській атмосфері вертоліт Ingenuity (“Винахідливість”) готовий до першого старту. Тоді був проведений успішний тест ротора.
В NASA додали, що вертоліт пережив першу холодну ніч на Червоній планеті, де температура падає до мінус 90 градусів.
Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.
Ракету-носій з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity запустили в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.