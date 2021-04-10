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Американський вертоліт Ingenuity готовий до першого старту

Американський вертоліт Ingenuity готовий до першого старту

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Спеціально сконструйований для польотів в марсіанській атмосфері вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") готовий до першого старту, повідомили в NASA в п'ятницю, 9 квітня. Був проведений успішний тест ротора, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Початок першого в історії людства контрольованого обльоту чужої планети запланований на 11 квітня в 04:54 центральноєвропейським часом (12 квітня, 05.54 за часом Києва). Машина повинна зробити вертикальний зліт і протягом 10 хвилин зависати на висоті близько трьох метрів. З цієї позиції буде проведена фотозйомка марсохода Perseverance (“Наполегливість”), який прибув на Марс 18 лютого. Потім апарат повинен здійснити посадку.

Експеримент з “марсольотом” вважається технічно вкрай складним — марсіанська атмосфера дуже розряджена і відповідає 1% щільності повітря на Землі. Такі умови ускладнюють застосування гелікоптера, оскільки можуть впливати на необхідні для польоту рівень потужності і підйомну силу, а також на швидкість обертання вертолітних лопатей. Однак на користь проекту може зіграти знижена сила тяжіння на Червоній планеті.

NASA планує здійснити до п’яти обльотів Марса протягом місяця. Розробка вертольота Ingenuity коштувала близько 85 млн доларів (72 млн євро).

Довідка

В рамках місії NASA “Марс 2020” марсохід Perseverance шукати воду і ознаки життя під поверхнею планети. Зонд також буде збирати каміння і зразки грунту і поміщати їх в контейнери, які, як планується, будуть доставлені на Землю протягом наступних 10 років.

Нагадаємо

Марсохід NASA з назвою Perseverance вперше зняв на відео звук їзди поверхнею Марсу. Апарат NASA InSight визначив розмір ядра планети Марс. Так, радіус марсіанського ядра виявився меншим від радіусу Землі вдвічі.

Марсіанські місії ОАЕ і Китаю

У 2020 році відразу три країни відправили до Марса міжпланетні космічні зонди: крім американців це зробили Об’єднані Арабські Емірати і Китай. На відміну від американської, місії ОАЕ і Китаю в першу чергу націлені на роботу на орбіті Марса, хоча китайський “Тяньвень-1” також обладнаний спусковий апарат і повинен доставити на марсіанську поверхню перший в історії китайський марсохід.

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