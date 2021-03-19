Вчені вперше заглянули в серце Марса: апарат InSight виявив розмір ядра "червоної планети"

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За допомогою запису апаратом NASA InSight сейсмічних хвиль на Марсі, вченим вдалось з’ясувати розмір ядра планети. Повідомляється, що його радіус становить від 1810 до 1860 кілометрів, що майже вдвічі менше за радіус ядра Землі. Це свідчить про те, що марсіанському ядру властиві великі розміри, але, водночас воно має низьку щільність.

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“Відкриття передбачає, що ядро повинно містити більш легкі елементи, такі як кисень, на додаток до заліза і сірки, що є більшою частиною його складу. Вчені InSight повідомили про свої виміри у декількох презентаціях на цьому тижні на віртуальній конференції з вивчення Місяця і планет, яка проходить в Х’юстоні, штат Техас”, — зазначено на платформі Nature.

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Нагадаємо, що головною метою запуску на Марс апарату NASA InSight є саме дослідження та вивчення внутрішньої будови планети.