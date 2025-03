Апарат NASA застряг на Марсі, але звільнився, вдаривши себе лопатою

"Апарат NASA InSight, який в даний час знаходиться на поверхні Марса, зіткнувся з деякими несподіваними проблемами під час своєї місії по дослідженню та вивченню планети", - повідомляють у виданні.

Повідомляється, що свердло апарату застрягло в грунті, коли InSight виконував свою задачу - бурив на Марсі, щоб вставити сейсмометр і вивчити внутрішню будову планети. Декількох спроб витягти свердло з - не привели до успіху.

Інженерам довелося оригінально вийти з цієї ситуації - наказати апарату вдарити самого себе лопатою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У співробітника NASA виявили коронавірус

Через те, що удар міг пошкодити механізми InSight, на виконання плану пішло кілька місяців, так як інженери спочатку симулювали операцію на Землі.

Так, зараз свердло апарату звільнилося від грунту, і дослідники сподіваються, що апарат продовжить свою роботу, і після установки сейсмометра замірятиме коливання температури всередині планети і шукати подібності між ядрами Марса і Землі.

Нагадаємо, що NASA опублікували детальне зображення панорами Марса, чіткістю в 1,8 млрд пікселів.

A bit of good news from #Mars : our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working ! The teams @NASAJPL / @DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo

- NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020