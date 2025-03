Аппарат NASA застрял на Марсе, но освободился, ударив себя лопатой

“Аппарат NASA InSight, который в настоящее время находится на поверхности Марса, столкнулся с некоторыми неожиданными проблемами во время своей миссии по исследованию и изучению планеты”, — сообщают в издании.

Сообщается, что сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение планеты. Нескольких попыток вытащить сверло из — не привели к успеху.

Инженерам пришлось оригинально выйти из этой ситуации — приказать аппарату ударить самого себя лопатой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У сотрудника NASA обнаружили коронавирус

Из-за того, что удар мог повредить механизмы InSight, на исполнение плана ушло несколько месяцев, так как инженеры сначала симулировали операцию на Земле.

Так, сейчас сверло аппарата освободилось от грунта, и исследователи надеются, что аппарат продолжит свою работу, и после установки сейсмометра будет замерять колебания температуры внутри планеты и искать сходства между ядрами Марса и Земли.

Напомним, что NASA опубликовали детальное изображение панорамы Марса, четкостью в 1,8 млрд пикселей.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo

— NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020