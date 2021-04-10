Американский вертолет Ingenuity готов к первому старту

Детали

Начало первого в истории человечества контролируемого облета чужой планеты запланировано на 11 апреля в 4:54 центральноевропейскому времени (12 апреля, 05.54 по времени Киева). Машина должна сделать вертикальный взлет и в течение 10 минут зависать на высоте около трех метров. С этой позиции будет проведена фотосъемка марсохода Perseverance (“Настойчивость”), который прибыл на Марс 18 февраля. Затем аппарат должен совершить посадку.

Эксперимент с “марсолетом” считается технически крайне сложным — марсианская атмосфера очень разряжена и соответствует 1% плотности воздуха на Земле. Такие условия затрудняют применение вертолета, поскольку могут влиять на необходимые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей. Однако в пользу проекта может сыграть сниженная сила тяжести на Красной планете.

NASA планирует осуществить до пяти облетов Марса в течение месяца. Разработка вертолета Ingenuity стоила около 85 млн долларов (72 млн евро).

Справка

В рамках миссии NASA “Марс 2020” марсоход Perseverance искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

Напомним Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое.

Марсианские миссии ОАЭ и Китая

В 2020 году сразу три страны отправили к Марсу межпланетные космические зонды: кроме американцев это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Китай. В отличие от американской, миссии ОАЭ и Китая в первую очередь нацелены на работу на орбите Марса, хотя китайский “Тяньвень-1” также оборудован спускаемый аппарат и должен доставить на марсианскую поверхность первый в истории китайский марсоход.