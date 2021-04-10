Американский вертолет Ingenuity готов к первому старту

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 54708 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137584 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 141089 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 205591 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 242387 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143475 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134631 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 217967 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125707 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185032 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 155070 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 147677 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114779 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 118900 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127699 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 242401 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 217977 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 375064 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341557 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325554 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 61108 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127699 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114779 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 205600 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149660 просмотра
Актуальное
Американский вертолет Ingenuity готов к первому старту

Американский вертолет Ingenuity готов к первому старту

Киев  •  УНН

 • 25228 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Специально сконструированный для полетов в марсианской атмосфере вертолет Ingenuity ("Изобретательность") готов к первому старту, сообщили в NASA в пятницу, 9 апреля. Был проведен успешный тест ротора, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Начало первого в истории человечества контролируемого облета чужой планеты запланировано на 11 апреля в 4:54 центральноевропейскому времени (12 апреля, 05.54 по времени Киева). Машина должна сделать вертикальный взлет и в течение 10 минут зависать на высоте около трех метров. С этой позиции будет проведена фотосъемка марсохода Perseverance (“Настойчивость”), который прибыл на Марс 18 февраля. Затем аппарат должен совершить посадку.

Эксперимент с “марсолетом” считается технически крайне сложным — марсианская атмосфера очень разряжена и соответствует 1% плотности воздуха на Земле. Такие условия затрудняют применение вертолета, поскольку могут влиять на необходимые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей. Однако в пользу проекта может сыграть сниженная сила тяжести на Красной планете.

NASA планирует осуществить до пяти облетов Марса в течение месяца. Разработка вертолета Ingenuity стоила около 85 млн долларов (72 млн евро).

Справка

В рамках миссии NASA “Марс 2020” марсоход Perseverance искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

Напомним

Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое.

Марсианские миссии ОАЭ и Китая

В 2020 году сразу три страны отправили к Марсу межпланетные космические зонды: кроме американцев это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Китай. В отличие от американской, миссии ОАЭ и Китая в первую очередь нацелены на работу на орбите Марса, хотя китайский “Тяньвень-1” также оборудован спускаемый аппарат и должен доставить на марсианскую поверхность первый в истории китайский марсоход.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы