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Марсохід NASA Perseverance зафіксував перші звуки пересування на Марсі

Марсохід NASA Perseverance зафіксував перші звуки пересування на Марсі

Київ • УНН

 • 38491 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Марсохід NASA з назвою Perseverance вперше зняв на відео звук їзди поверхнею Марсу. Про це пише УНН з посиланням на Twitter-сторінку NASA's Perseverance Mars Rover.

Деталі

Коли марсохід Perseverance почав залишати перші сліди на поверхні Марса, чутливий мікрофон, який він несе, показав перший результат: удари, гуркіт шести металевих коліс робота,які дуже гучно котились по марсіанській місцевості.

Більше 16 хвилин звуків з 90-футової (27,3-метрової) їзди було захоплено мікрофоном ровера, який продовжує працювати на марсоході після історичного приземлення 18 лютого. Готовий мікрофон був доданий до ровера, щоб члени місії також почули звуки з поверхні.

Дві версії аудіокліпу на одному диску були оприлюднені для публіки 17 березня. Перша версія містить більше 16 хвилин сирих, нефільтрованих звуків марсохода, що подорожував у кратері Джезеро. У ньому можна почути шум, що утворюється внаслідок взаємодії системи мобільності Perseverance (її коліс та підвіски) з поверхнею, а також шум від подряпин.

Контекст

Планетохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Езеро (Jezero) на Марсі. Сама місія Mars 2020 з ровером стартувала з Землі в липні минулого року. П’ятий марсохід в історії NASA оснащений сімома науковими інструментами для вивчення будови і геології Червоної планети.

Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.

Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021

Нагадаємо

Американський дослідницький марсохід Perseverance успішно здійснив посадку на Марсі і надіслав на Землю своє перше відео. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Perseverance.

Деталі

NASA поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими марсоходом Perseverance. Для NASA ця марсіанська місія стала вже дев’ятою за рахунком. Бюджет програми — 2,4 млрд доларів.

В NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайт інформації.

Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Нагадаємо

Перші кольорові фото передав з Марсу ровер Perseverancе 19 лютого.

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