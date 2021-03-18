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Марсоход NASA Perseverance зафиксировал первые звуки передвижения на Марсе

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал первые звуки передвижения на Марсе

Киев  •  УНН

 • 38487 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter-страницу NASA's Perseverance Mars Rover.

Детали

Когда марсоход Perseverance начал оставлять первые следы на поверхности Марса, чувствительный микрофон, который он несет, показал первый результат: удары, грохот шести металлических колес работа, которые очень громко катились по марсианской местности.

Более 16 минут звуков с 90-футовой (27,3-метровой) езды было захвачено микрофоном ровера, который продолжает работать на марсоходе после исторического приземления 18 февраля. Готовый микрофон был добавлен в ровер, чтобы члены миссии также услышали звуки с поверхности.

Две версии голосовой записи на одном диске были обнародованы для публики 17 марта. Первая версия содержит более 16 минут сырых, нефильтруемых звуков марсохода, который путешествовал в кратере Джезеро. В нем можно услышать шум, образующийся в результате взаимодействия системы мобильности Perseverance (ее колес и подвески) с поверхностью, а также шум от царапин.

Контекст

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с велосипедом стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.

Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021

Напомним

Первые цветные фотографии передал с Марса велосипед Perseverancе 19 февраля.

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