Марсоход NASA Perseverance зафиксировал первые звуки передвижения на Марсе

Детали

Когда марсоход Perseverance начал оставлять первые следы на поверхности Марса, чувствительный микрофон, который он несет, показал первый результат: удары, грохот шести металлических колес работа, которые очень громко катились по марсианской местности.

Более 16 минут звуков с 90-футовой (27,3-метровой) езды было захвачено микрофоном ровера, который продолжает работать на марсоходе после исторического приземления 18 февраля. Готовый микрофон был добавлен в ровер, чтобы члены миссии также услышали звуки с поверхности.

Две версии голосовой записи на одном диске были обнародованы для публики 17 марта. Первая версия содержит более 16 минут сырых, нефильтруемых звуков марсохода, который путешествовал в кратере Джезеро. В нем можно услышать шум, образующийся в результате взаимодействия системы мобильности Perseverance (ее колес и подвески) с поверхностью, а также шум от царапин.

Контекст

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с велосипедом стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.



Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021

Напомним

Первые цветные фотографии передал с Марса велосипед Perseverancе 19 февраля.