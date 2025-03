NASA висадила на Марс мінігелікоптер для першого польоту над Червоною планетою

Деталі

Вертоліт був закріплений до марсохода Perseverance, який дістався поверхні Червоної планети. 4 квітня він був скинутий на поверхню Марса під час підготовки до першого польоту. Перші тестові польоти Ingenuity в NASA планують здійснити не раніше 11 квітня.

Цитата

“Вертоліт Ingenuity cтворений для того, щоб вперше протестувати політ на інший світ. Він прилетів на Марс, кріплячись до марсохода Perseverance. Як тільки марсохід досягне вдалого розташування, він випустить вертоліт для виконання серії тестових рейсів по 30-марс-денному експериментальному вікні.

Для першого польоту вертоліт зніме кілька футів від землі. Це буде основним етапом: першим повноцінним польотом у надзвичайно тонкій атмосфері Марса. Після цього команда спробує додаткові експериментальні польоти поступово подальшої відстані та більшої висоти. Після того, як вертоліт завершить свою технологію демонстрації, він продовжуватиме свою наукову місію”, — кажуть у NASA.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021

Нагадаємо

Марсохід NASA з назвою Perseverance вперше зняв на відео звук їзди поверхнею Марсу. Апарат NASA InSight визначив розмір ядра планети Марс. Так, радіус марсіанського ядра виявився меншим від радіусу Землі вдвічі.