NASA высадила на Марс мини-геликоптер для первого полета над Красной планетой

Детали

Вертолет был закреплен к марсоходу Perseverance, который достался поверхности Красной планеты. 4 апреля он был сброшен на поверхность Марса во время подготовки к первому полету. Первые тестовые полеты Ingenuity в NASA планируют осуществить не ранее 11 апреля.

Цитата

“Вертолет Ingenuity создан для того, чтобы впервые протестировать полет на мир. Он прилетел на Марс, криплячись к марсохода Perseverance. Как только марсоход достигнет удачного расположения, он выпустит вертолет для выполнения серии тестовых рейсов по 30-марс-дневном экспериментальном окне.

Для первого полета вертолет снимет несколько футов от земли. Это будет основным этапом: первым полноценным полетом в чрезвычайно тонкой атмосфере Марса. После этого команда попытается дополнительные экспериментальные полеты постепенно дальнейшей расстоянии и большей высоты. После того, как вертолет завершит свою технологию демонстрации, он будет продолжать свою научную миссию”, - говорят в NASA.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover’s belly to the surface of Mars today . Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021

Напомним

Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое.