Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строительство железной дороги в обход рф
Киев • УНН
В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, которая соединит Китай с Европой через Центральную Азию. Проект длиной 450-500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.
Стартовал процесс строительства железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан и проляжет в обход россии. Магистраль позволит поставлять товары из Китая через Центральную Азию в страны Европейского Союза. Об этом сообщает издание Tazabek, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на церемонии начала строительства дороги 27 декабря в Кыргызстане президент страны Садыр Жапаров заявил, что новая железная дорога будет не только стратегическим объектом, но и связующим звеном между Западом и Востоком.
Новый железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока
По его словам, проект будет способствовать укреплению региональных связей и диверсификации транспортных маршрутов, что позволит увеличить конкурентоспособность региона как транспортного транзитного хаба.
Садыр Жапаров добавил, что этот маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан и Центральную Азию, а оттуда - в Турцию и далее в Евросоюз.
Напомним,
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход россии в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".