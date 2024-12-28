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Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строительство железной дороги в обход рф

Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строительство железной дороги в обход рф

Киев  •  УНН

 • 2507 просмотра

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В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, которая соединит Китай с Европой через Центральную Азию. Проект длиной 450-500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.

Стартовал процесс строительства железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан и проляжет в обход россии. Магистраль позволит поставлять товары из Китая через Центральную Азию в страны Европейского Союза. Об этом сообщает издание Tazabek, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на церемонии начала строительства дороги 27 декабря в Кыргызстане президент страны Садыр Жапаров заявил, что новая железная дорога будет не только стратегическим объектом, но и связующим звеном между Западом и Востоком.

Новый железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока 

- сказал Жапаров.

По его словам, проект будет способствовать укреплению региональных связей и диверсификации транспортных маршрутов, что позволит увеличить конкурентоспособность региона как транспортного транзитного хаба.

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Садыр Жапаров добавил, что этот маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан и Центральную Азию, а оттуда - в Турцию и далее в Евросоюз.

Напомним,

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход россии в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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