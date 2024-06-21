Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії
Київ • УНН
Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи, яка піде в обхід Росії. Про це пише The Moscow Time, передає УНН.
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Пекін, Бішкек та Ташкент обговорювали проєкт протягом 27 років, а підписали угоду 6 червня у Пекіні. Будівництво планують розпочати у жовтні цього року. Залізнична магістраль довжиною 450–500 км стане частиною глобальної ініціативи Китаю "Один пояс – один шлях".
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Дорога проходитиме від Кашгара в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андіжану в Узбекистані. Далі магістраль з'єднається з дорогами інших країн Центральної Азії, звідки вантажі підуть у Каспійське море, Туреччину та до Європи.
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