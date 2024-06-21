Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход России. Об этом пишет The Moscow Time, передает УНН.

детали

Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали проект в течение 27 лет, а подписали соглашение 6 июня в Пекине. Строительство планируют начать в октябре этого года. Железнодорожная магистраль протяженностью 450-500 км станет частью глобальной инициативы Китая "Один пояс-один путь".

Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Далее магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, Турцию и в Европу.

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине