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NASA перенесли первый запуск вертолета на Марсе

NASA перенесли первый запуск вертолета на Марсе

Киев  •  УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли. Об этом сообщила пресс-служба NASA, передает УНН.

Цитата

“Основываясь на данных с вертолета Ingenuity Mars, поступивших поздно вечером в пятницу, NASA приняло решение перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля”, — сообщили в федеральном ведомстве США.

Детали

В пресс-службе подчеркнули, что летательный аппарат полностью исправен.

Что предшествовало

Ранее в NASA сообщили, что в пятницу, 9 апреля, специально сконструированный для полетов в марсианской атмосфере вертолет Ingenuity (“Изобретательность”) готов к первому старту. Тогда был проведен успешный тест ротора.

В NASA добавили, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов.

Сначала первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратер Эзеро.

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity запустили в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

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