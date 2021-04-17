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NASA: первый испытательный полет вертолета на Марсе намечен на 19 апреля

NASA: первый испытательный полет вертолета на Марсе намечен на 19 апреля

Киев  •  УНН

 • 16330 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первые летные испытания вертолета Ingenuity (“Изобретательность”), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance (“Настойчивость”), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

Детали

Согласно сообщению NASA, испытания вертолета должны начаться примерно в 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по киевскому времени). При этом данные о них “поступят на Землю через несколько часов”. В случае, если испытательный полет не будет отложен, специалисты NASA проведут брифинг, который начнется в 14:00 (21:00 по времени Киева).

Ранее первый полет Ingenuity, который сначала был намечен на 11 апреля, несколько раз откладывался. При этом в NASA отмечали, что все системы Ingenuity работают штатно.

Напомним

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых придется в неисправность. Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать “первым вертолетом, который полетит на другой планете”. Она констатировала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейза, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми трудно наблюдать из космоса.

Сначала аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата продлятся не менее 31 земных суток.

Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Иезерово. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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