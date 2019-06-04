NASA опублікувало найкращі "місячні" фото
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору готується до велико свята - 50-му Дню народження програми "Аполон" та публікує накращі фото з місій на Місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
"Ми перебуваємо на відстані 46 днів від нашого Apollo50-річчя, коли люди вперше в історії ходили по іншому світу! Оскільки ми продовжуємо планувати відправити на Місяць першу жінку і наступну людину через п'ять років, подивіться назад на наші місії на Місяці", - повідомили у NASA.
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Як повідомляв УНН, оголошено офіційну назву програми NASA з польоту астронавтів на Місяць.
Нагадаємо, 2 липня NASA проведе випробування рятувальної системи корабля Orion.
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