NASA вибрало 11 компаній для виробництва прототипів апаратів для висадки на Місяць

У список увійшли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX та SSL. Всі вони будуть вести роботу над створенням прототипу протягом наступних шести місяців.

“Наша команда з радістю чекає повернення на Місяць в найкоротші можливі терміни, і наше державно-приватне партнерство для вивчення систем висадки людей (на Місяць) є важливим кроком в цьому процесі”, — заявив директор програми дослідження Місяця в NASA Маршалл Сміт.

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Нагадаємо, 10 травня голова американських компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос провів у Вашингтоні презентацію прототипу космічного апарату для висадки на поверхню Місяця. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon, і він, за словами Безоса, зможе здійснювати м’яку посадку на супутник Землі, маючи корисне навантаження від 3,6 до 6,5 т, при цьому на його даху можна буде розмістити місяцехід.

У понеділок NASA оголосило про те, що нова програма висадки астронавтів на Місяць буде називатися “Артеміда”. Президент США Дональд Трамп тоді ж прийняв рішення виділити в бюджет NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Цю суму Білий дім запросить у Конгресу на додаток до 21 млрд доларів на фінансування NASA, які раніше було запропоновано виділити в 2020 фінансовому році, що починається 1 жовтня.

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Раніше адміністрація США прийняла рішення почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу, на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити висадку на Місяць до 2024 року, а відправити астронавтів на Марс орієнтовно в середини 2030-х років.