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Оголошено офіційну назву програми NASA з польоту астронавтів на Місяць

Оголошено офіційну назву програми NASA з польоту астронавтів на Місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) обрало в якості назви для нової програми висадки астронавтів на Місяць ім’я “Артеміда”. Як відзначило в понеділок космічне відомство США на своїй сторінці в Twitter, ця давньогрецька богиня була сестрою бога Аполлона, ім’я якого носила перша місячна програма США 1960-70-х років, передає УНН.

“Артеміда — сестра-близнюк Аполлона і богиня Місяця. Тепер так називається наша програма з повернення астронавтів NASA на Місяць до 2024 року, в тому числі висадки там першої жінки і ще одного чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

У понеділок президент США Дональд Трамп прийняв рішення виділити в бюджет NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Цю суму Білий дім запросить у Конгресу на додаток до 21 млрд доларів на фінансування NASA, які раніше було запропоновано виділити в 2020 фінансовому році, що починається 1 жовтня. Президентський проект бюджету являє собою направлений Конгресу запит, в якому йдеться про пріоритети нинішньої адміністрації. Законодавці Палати представників і Сенату Конгресу самі розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє глава держави.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our #Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man. pic.twitter.com/1K9qIloZwp

— NASA (@NASA) 13 травня 2019 р.

Tomorrow, Administrator @JimBridenstine answers questions from employees about the @WhiteHouse budget amendment that supports our plan to land @NASA_Astronauts on the Moon by 2024. Watch a televised town hall live at 12:30pm ET: https://t.co/nehzRPhZy7 pic.twitter.com/UhQ2hnkeR3

— NASA (@NASA) 14 травня 2019 р.

Раніше адміністрація США прийняла рішення почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити висадку на Місяць до 2024 року, а відправити астронавтів до Червоної планети орієнтовно в середині 2030-х років.

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