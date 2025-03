Оголошено офіційну назву програми NASA з польоту астронавтів на Місяць

“Артеміда — сестра-близнюк Аполлона і богиня Місяця. Тепер так називається наша програма з повернення астронавтів NASA на Місяць до 2024 року, в тому числі висадки там першої жінки і ще одного чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

У понеділок президент США Дональд Трамп прийняв рішення виділити в бюджет NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Цю суму Білий дім запросить у Конгресу на додаток до 21 млрд доларів на фінансування NASA, які раніше було запропоновано виділити в 2020 фінансовому році, що починається 1 жовтня. Президентський проект бюджету являє собою направлений Конгресу запит, в якому йдеться про пріоритети нинішньої адміністрації. Законодавці Палати представників і Сенату Конгресу самі розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє глава держави.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our #Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man.

Tomorrow, Administrator @JimBridenstine answers questions from employees about the @WhiteHouse budget amendment that supports our plan to land @NASA_Astronauts on the Moon by 2024.

Раніше адміністрація США прийняла рішення почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити висадку на Місяць до 2024 року, а відправити астронавтів до Червоної планети орієнтовно в середині 2030-х років.