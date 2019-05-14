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Объявлено официальное название программы NASA по полету астронавтов на Луну

Объявлено официальное название программы NASA по полету астронавтов на Луну

Киев  •  УНН

 • 11174 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало в качестве названия для новой программы высадки астронавтов на Луну имя “Артемида”. Как отметило в понедельник космическое ведомство США на своей странице в Twitter, эта древнегреческая богиня была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов, передает УНН.

“Артемида — сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь так называется наша программа по возвращению астронавтов NASA на Луну к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины”, — говорится в сообщении.

В понедельник президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября. Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our # Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man. pic.twitter.com/1K9qIloZwp

— NASA (@NASA) 13 мая 2019

Tomorrow, Administrator @JimBridenstine answers questions from employees about the @WhiteHouse budget amendment that supports our plan to land @NASA_Astronauts on the Moon by 2024. Watch a televised town hall live at 12:30 pm ET: https://t.co/nehzRPhZy7 pic.twitter.com/UhQ2hnkeR3

— NASA (@NASA) 14 мая 2019

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году, а отправить астронавтов к Красной планете ориентировочно в середине 2030-х годов.

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